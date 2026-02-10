СК начал проверку после пожара в жилом доме на Пресненском Валу

Фото: Москва 24

По факту пожара в жилом доме на Пресненском Валу в Москве начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

В СК добавили, что следователи выясняют все детали ЧП. На месте происшествия проводятся необходимые мероприятия.

Прокуратура Москвы, в свою очередь, осуществляет надзор за ходом процессуальной проверки и обеспечением жилищных прав жильцов. Координацией работы на месте занимается Пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев.

Вечером 10 февраля в жилом доме в центре Москвы произошел крупный пожар, охвативший лестничные пролеты с 1-го по 8-й этаж в одном из подъездов. В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горения.

В связи с инцидентом временно перекрыто движение на участке Пресненского Вала от улицы Красной Пресни до Ходынской. Также скорректированы маршруты 418, м32 и м34.

По последней информации, спасены 35 человек, 8 из них обратились за медицинской помощью.