Две женщины пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две мирные жительницы получили ранения в результате атак украинских беспилотников по территории Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одна из них пострадала при ударе БПЛА по машине в селе Новая Таволжанка. Пострадавшую доставили в районную больницу, у нее предварительно диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног. Она продолжает получать медицинскую помощь.

Вторая женщина оказалась ранена в результате атаки беспилотника на автомобиль в Грайвороне. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей бедра госпитализировали в больницу.

Ранее стало известно, что настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при украинской атаке в Васильевском округе Запорожской области. Еще 6 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.

По данным местных властей, украинские войска совершили артиллерийский удар по похоронной процессии десятью снарядами.