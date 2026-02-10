Эксперт Тренин: продукты к Масленице в среднем обойдутся россиянам в 487,3 рубля

Фото: depositphotos/Belkantus

Средняя стоимость продуктов для приготовления блинов с популярными топпингами в России составила 487,3 рубля. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По его словам, в расчет вошел набор ингредиентов для приготовления 12 блинов, а также топпинги – сметана, мед, красная рыба и красная икра по 30 граммов каждого. С декабря 2024 по декабрь 2025 года стоимость набора выросла на 1,5% и достигла 480 рублей.

При этом сами ингредиенты для выпечки подешевели на 0,9% и на данный момент стоят в среднем 135,4 рубля. Сильнее всего снизились цены на яйца – почти 20%, сахар – на 6,3% и сливочное масло – на 2%. Эксперт объяснил падение стоимости яиц ростом производства с 43,3 до 45,2 миллиарда штук при стабильном спросе, а снижение цен на сахар – хорошими урожаями свеклы и увеличением выпуска продукции.

Сливочное масло, по его словам, начало дешеветь с конца первого квартала 2025 года из-за накопленных запасов и снижения спроса после резкого роста цен во второй половине 2024 года. В то же время подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали ниже уровня инфляции, а молоко выросло в цене на 8,7% из-за увеличения себестоимости производства.

Фестиваль "Масленица" стартует в столице 13 февраля. Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве". В городе планируется открыть 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация при этом будет ждать жителей и гостей столицы на Тверском бульваре – там проведут концерты, спектакли и спортивные квесты.

В преддверии праздника россиянам напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности во время сжигания чучела может грозить штрафом до 400 тысяч рублей.

