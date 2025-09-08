08 сентября, 22:45Транспорт
Более 13 млн поездок совершили пассажиры на первых станциях Троицкой линии метро
Более 13 миллионов поездок совершили пассажиры на первых станциях Троицкой линии столичного метро.
Благодаря пуску первого этапа линии улучшилась транспортная доступность районов Коммунарка, Ломоносовский, Теплый Стан, Коньково и Проспект Вернадского. Со станции "Новаторская" также имеется удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии, отметил ведущий инженер проекта дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Геннадий Кирьянов.
