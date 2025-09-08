Более 13 млн поездок совершили пассажиры на первых станциях Троицкой линии метро

Более 13 миллионов поездок совершили пассажиры на первых станциях Троицкой линии столичного метро.

Благодаря пуску первого этапа линии улучшилась транспортная доступность районов Коммунарка, Ломоносовский, Теплый Стан, Коньково и Проспект Вернадского. Со станции "Новаторская" также имеется удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии, отметил ведущий инженер проекта дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Геннадий Кирьянов.

