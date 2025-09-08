Форма поиска по сайту

08 сентября, 22:45

Более 13 млн поездок совершили пассажиры на первых станциях Троицкой линии метро

Благодаря пуску первого этапа линии улучшилась транспортная доступность районов Коммунарка, Ломоносовский, Теплый Стан, Коньково и Проспект Вернадского. Со станции "Новаторская" также имеется удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии, отметил ведущий инженер проекта дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Геннадий Кирьянов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

