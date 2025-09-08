Форма поиска по сайту

08 сентября, 18:10

Город

"Новости дня": в столице начали устанавливать праздничные украшения ко Дню города

В Москве подготовили 74 тысячи зданий к отопительному сезону

"Новости дня": жители Останкинского района начали переезд в новые дома по реновации

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 9 сентября

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 13 и 14 сентября

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Ролики об истории и современных достижениях Москвы покажут на экранах в честь Дня города

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

"Улицы московские": Садовая-Спасская улица

В столице начали устанавливать праздничные украшения к празднованию Дня города. В этом году главным элементом декора стали "Москва" и "878". Всего появится более 3 тысяч конструкций.

К концу недели оформление можно будет увидеть на пешеходных зонах, в парках и на шоссе. Флагами украсят Тверскую улицу, Поклонную гору, парк "Яуза" и другие локации. На билбордах разместят 600 плакатов с поздравлениями. Все декорации используют повторно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

