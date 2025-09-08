"Новости дня": в столице начали устанавливать праздничные украшения ко Дню города

В столице начали устанавливать праздничные украшения к празднованию Дня города. В этом году главным элементом декора стали "Москва" и "878". Всего появится более 3 тысяч конструкций.

К концу недели оформление можно будет увидеть на пешеходных зонах, в парках и на шоссе. Флагами украсят Тверскую улицу, Поклонную гору, парк "Яуза" и другие локации. На билбордах разместят 600 плакатов с поздравлениями. Все декорации используют повторно.

Подробнее – в программе "Новости дня".