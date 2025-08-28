Битвы роботов, цирковые выступления и колокольное шоу пройдут в Москве в честь Дня города

13 и 14 сентября Москва отметит 878-й день рождения – для жителей и гостей города подготовят почти 140 мероприятий в разных районах. Расскажем, куда стоит заглянуть в праздничные выходные.

Поклонная гора и ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

138 мероприятий пройдет в столице 13 и 14 сентября в честь Дня города. По словам Сергея Собянина, гостей ждут концерты, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, а также мастер-классы для детей и взрослых. Состоятся они на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

Одной из основных локаций станет Поклонная гора: здесь можно будет посетить праздничные концерты с участием звезд и творческих коллективов. 13 сентября там выступят артисты "Дорожного радио", а 14-го пройдет патриотический фестиваль "Музыка гордых", посвященный Году защитника Отечества.

Тех, кто захочет отметить праздник на ВДНХ, ждут различные спектакли и шоу "Кольца Москвы" со спецэффектами. Для этого у фонтана "Дружба народов" специально установят пять площадок с экранами и арт-объектами. В свою очередь, в павильоне "Атом" состоится фестиваль науки, технологий и юмора FestTech, организованный Московским физико-техническим институтом. Здесь гости смогут заглянуть на ярмарку технологий, понаблюдать за битвой роботов и присоединиться к мастер-классам.

Кинопарк "Москино" и праздник у речных вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Москино" соберет любителей концертов-мюзиклов: 13 и 14 сентября в кинопарке покажут постановку "А я иду, шагаю по Москве", где песни о городе исполнят более 20 звезд. Здесь также пройдет интерактивная программа с мастер-классами, колокольным шоу, научно-образовательными секциями и ярмаркой ремесел. Кроме того, в День города на территории кинопарка будет работать цирк шапито, причем вход будет бесплатным.

Свою программу для семейного празднования подготовили и столичные речные вокзалы – Северный и Южный. Посетителей ждут кинопоказы на открытом воздухе, концерты, спортивные мероприятия и мастер-классы, а для самых маленьких гостей – угощения.

Парки и вузы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отметить 878-летие столицы можно будет и в вузах. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова гости смогут отправиться в путешествие в мир науки и медицины, посетив "Пирогов-фест".

Помимо этого, совместить прогулку с праздником получится в 20 городских парках. Сад имени Н. Э. Баумана приглашает присоединиться к показам фильмов "Я шагаю по Москве", "Девушка без адреса" и театрализованной программе Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной". Кроме того, в программе – ретроателье, камерный концерт и мастер-класс по художественной графике. А в парках Измайловский и ландшафтный "Южное Бутово", как и в "Москино", получится увидеть выступления цирковых артистов.

Также в столичных парках пройдут концерты живой музыки, программы для детей с аниматорами, мастер-классы, викторины и парные спортивные эстафеты.