Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 15:06

Общество

Жителей Московского региона ждет теплая и солнечная неделя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение недели погода в Москве и Подмосковье будет теплой и солнечной. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает "Радио 1".

Как пояснил синоптик, антициклоны формируют погоду почти на всей европейской территории с небольшой разницей.

"Ровная, хорошая, комфортная погода будет стоять всю эту неделю и в Москве, и в Подмосковье. Температура будет держаться от 22 до 24 градусов. Со среды (10 сентября. – Прим. ред.), наверное, станет прохладнее, до 20", – сказал Шувалов.

По его словам, осадков на неделе не ожидается, а давление останется высоким. Кроме того, прогнозируется слабый ветер.

"Утром будет прохладно, нужно что-то накидывать на себя", – заключил синоптик.

В День города в Москве установится солнечная, сухая и теплая погода. Как рассказывал синоптик Евгений Тишковец, в ночь на субботу, 13 сентября, температура воздуха составит 10 градусов, а днем она поднимется до 20 градусов.

В воскресенье, 14 сентября, воздух прогреется до 21 градуса, что на 3–4 градуса теплее нормы сентября.

В Москве ожидается солнечная погода на следующей неделе

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика