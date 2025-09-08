Жителей Московского региона ждет теплая и солнечная неделя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение недели погода в Москве и Подмосковье будет теплой и солнечной. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает "Радио 1".

Как пояснил синоптик, антициклоны формируют погоду почти на всей европейской территории с небольшой разницей.

"Ровная, хорошая, комфортная погода будет стоять всю эту неделю и в Москве, и в Подмосковье. Температура будет держаться от 22 до 24 градусов. Со среды (10 сентября. – Прим. ред.), наверное, станет прохладнее, до 20", – сказал Шувалов.

По его словам, осадков на неделе не ожидается, а давление останется высоким. Кроме того, прогнозируется слабый ветер.

"Утром будет прохладно, нужно что-то накидывать на себя", – заключил синоптик.

В День города в Москве установится солнечная, сухая и теплая погода. Как рассказывал синоптик Евгений Тишковец, в ночь на субботу, 13 сентября, температура воздуха составит 10 градусов, а днем она поднимется до 20 градусов.

В воскресенье, 14 сентября, воздух прогреется до 21 градуса, что на 3–4 градуса теплее нормы сентября.

