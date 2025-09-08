Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 12:58

Общество

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье в ночь на 9 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за тумана, сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения начнется в 23:00 8 сентября и продлится до 08:00 9 сентября.

Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказывала, что утром 8 сентября на севере и северо-западе Подмосковья наблюдался "радиационный" туман.

В городе Клину видимость сократилась до 50 метров, в Волоколамске – до 200 метров. Такие туманы обычно возникают из-за ночного охлаждения приземного слоя воздуха, когда температура опускается до уровня точки росы на 2–3 часа.

Читайте также


обществопогода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика