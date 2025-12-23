Биржевая стоимость серебра превысила 71 доллар впервые в истории

Фото: 123RF.com/destinacigdem

Биржевая стоимость серебра выросла почти на 4%, превысив отметку в 71 доллар за тройскую унцию впервые в истории, это следует из данных торгов Comex.

По информации на 20:04 по московскому времени, цена на драгметалл увеличивалась на 3,68%, до 71,085 доллара. К 20:20 стоимость ускорила рост и составила 71,11 доллара.

При этом фьючерс на золото находился на уровне 4 503,9 доллара.

Стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

Ранее сообщалось, что серебро появится на торгах на Петербургской бирже. Покупать и продавать его можно будет в секции "Металлы и сплавы". Драгметалл был внесен в спецификацию биржевого товара по инициативе участников торгов.

