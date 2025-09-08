"Радиационный" туман наблюдался в Подмосковье утром 8 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Радиационный" туман наблюдался утром в понедельник, 8 сентября, на севере и северо-западе Подмосковья. Об этом в своем телеграм-канале рассказала специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, из-за тумана в городе Клину видимость сократилась до 50 метров, а в Волоколамске – до 200 метров. Такие туманы обычно возникают из-за ночного охлаждения приземного слоя воздуха, когда температура опускается до уровня точки росы на 2–3 часа.

При таких условиях явление наблюдается не над реками, а над дорогами и полями, поскольку температура воды за сутки практически не меняется, добавила Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в День города в Москве установится солнечная, сухая и теплая погода. В ночь на субботу, 13 сентября, температура воздуха составит 10 градусов, а днем она поднимется до 20 градусов.

В воскресенье, 14 сентября, воздух прогреется до 21 градуса, что на 3–4 градуса теплее нормы сентября.