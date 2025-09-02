Форма поиска по сайту

02 сентября, 12:10

Город

"Новости дня": в Лианозове началось заселение новостройки по программе реновации

В районе Лианозово началось заселение новостройки по программе реновации. В новые квартиры с улучшенной отделкой переедут более 500 жителей трех домов на Абрамцевской и Псковской улицах.

Для удобства москвичей на первом этаже здания открываются магазины, кафе и сервисы, рядом оборудованы детская и спортивная площадки. В самом доме работает центр информирования, где можно решить все вопросы, связанные с переездом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
