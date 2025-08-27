Жилой комплекс построен по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс площадью более 31 тысячи квадратных метров построен по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. В жилом комплексе оборудовано 275 квартир с готовой улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам реновации. Их площадь составляет более 16 тысяч квадратных метров.

Территория возле здания благоустроена и озеленена. Во дворе установлены две детские и одна спортивная площадки. Рядом с новостройкой расположены автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы.

На первом этаже жилого комплекса есть семь нежилых помещений, где в скором времени могут быть открыты магазины, салоны, аптеки и иные социально-бытовые объекты. Благодаря этому также появятся новые рабочие места.

Помимо этого, в новом здании организована безбарьерная среда: в подъездах отсутствуют пороги, ступени и иные препятствия. Это позволило сделать территорию более удобной для маломобильных граждан. Входные группы находятся на одном уровне с улицей и выходят на обе стороны дома.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что комитет проконтролировал ход строительства дома по программе реновации. За это время было проведено около 7 контрольно-надзорных мероприятий. По итогам финальной проверки было оформлено заключение о соответствии объекта одобренным документам.

Между тем с начала реализации программы реновации в новые квартиры в Западном административном округе (ЗАО) Москвы переехали около 8,5 тысячи семей. Переселение в этом округе в рамках данного проекта началось в 2018 году в Можайском районе.

Жители 9 районов ЗАО уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой. В районе Очаково-Матвеевское в новое жилье переехали около 1,9 тысячи семей, в Фили-Давыдкове – 1,8 тысячи, в Можайском районе – более 1,6 тысячи.

