Москвичи смогут проверить состояние здоровья в центрах "Мои документы". Там работают "Уголки здоровья".

Все желающие могут обратиться к высококвалифицированным специалистам и всего за 7 минут пройти комплексную экспресс-диагностику. Это поможет своевременно выявить риски развития сердечно-сосудистых, метаболических и онкологических заболеваний.

Обследование включает оценку уровня кислорода в крови, артериального давления, функции дыхания, состава тела и расчет нормы калорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.