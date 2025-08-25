Форма поиска по сайту

25 августа, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

В Москве за шесть месяцев 2025 года почти вдвое выросло производство фармацевтических субстанций – главного компонента препарата, который отвечает за его лечебное действие, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Наращивание производства медпрепаратов снижает зависимость от импортных поставок, а также увеличивает конкурентоспособность отечественных лекарств на мировом рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквымедицинагородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

