Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

29 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

В Москве выстроили эффективную систему оказания медпомощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – от профилактики до реабилитации. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, эта система включает в себя единую инфарктную сеть, которая объединяет 19 стационаров, а также инсультную сеть, включающую 13 стационаров и Морозовскую детскую больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквымедицинагородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

