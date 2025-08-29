Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

В Москве выстроили эффективную систему оказания медпомощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – от профилактики до реабилитации. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, эта система включает в себя единую инфарктную сеть, которая объединяет 19 стационаров, а также инсультную сеть, включающую 13 стационаров и Морозовскую детскую больницу.

