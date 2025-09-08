Фото: 123RF/luckybusiness

Систему спутниковой навигации в Москве могут наладить в 2026 году, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью радио КП.

В ходе разговора журналист отметил, что в столице иногда происходят сбои в системе спутниковой навигации. На вопрос, можно ли это решить, вице-мэр ответил, что уже есть некоторые идеи.

"Определенные шаги в этом вопросе сделали. В первую очередь постараемся это сделать для наземного городского транспорта. Мы это делаем уже сейчас с помощью видеоаналитики. Но надеемся, что решение найдем. Потребуется на это не один день, может быть, в течение 2026 года", – сказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор может проверить законность установки генераторов радиопомех около дорог.

Перевозчики рассказали о выписывании им штрафов за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако потеря сигналов со спутников происходит из-за неправомерной установки таких устройств.