Москва отметила День города

В Москве отпраздновали 878-летие города масштабной программой: концерты, фестивали, шоу и экскурсии проходили в центре и районах столицы.

В этом году торжества были объединены общей темой истории и современного развития столицы. Помимо увлекательных мероприятий, атмосферу праздника дополняли украшенные улицы и городской транспорт.

Москвичей с праздником поздравил Сергей Собянин. Глава города напомнил, что на долю столицы выпало множество испытаний. Однако, подчеркнул мэр, Москва всегда побеждала и становилась сильнее.



Сергей Собянин мэр Москвы Москва – сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва – город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва – город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества.

Мэр также отметил, что Москва является одним из самых больших и сильных городов, соревнующийся с лучшими мировыми столицами. По его словам, общая задача всех москвичей – любить и беречь столицу, желать ей только добра, а также созидать, отдавая ей свои таланты, знания, умения и труд.

С Днем города москвичей поздравил и Владимир Путин. Российский лидер назвал Москву одним из лучших городов планеты. Он также указал, что столица для миллионов граждан олицетворяет судьбу и историческую миссию РФ как цивилизации.



Владимир Путин президент России Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями сегодня является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы.

В День города Путин и Собянин совместно открыли Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева на западе столицы. На церемонии вместе с ними также присутствовал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В рамках празднования мэр столицы и президент РФ также приняли участие в открытии нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира.

В завершение Путин и Собянин запустили движение поездов на участке Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". С открытием новых станций метро завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

В честь Дня города в столице запланировали более 100 мероприятий. Например, на фестивальных площадках "Московских сезонов" 13 сентября прошли концерты в честь участников СВО. Музыкальные коллективы и артисты из новых регионов исполнили патриотические песни и классические композиции военных лет.

Также в этот день в столице состоялся осенний велофестиваль. Маршрут велосипедистов прошел от ВДНХ до улицы Крылатская через 2 крупные автомагистрали – Московский скоростной диаметр и Северо-Западную хорду. Для участников были организованы два фестивальных городка, на территории которых прошли развлекательные мероприятия.

В воскресенье, 14 сентября, празднование Дня города продолжится. Например, горожан ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд", в рамках которого на сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты. Помимо этого, на плавучей сцене на Патриаршем пруду пройдет финал крупнейшего шахматного турнира столицы "Герои шахматной доски. Москва".

Также в этот день состоится масштабное музыкальное событие "Новая классика в Кускове". С 17:00 до 21:00 в усадьбе "Кусково" выступят резиденты лейбла Phagamast, певица Тося Чайкина, композитор-неоромантик Никола Мельников и другие артисты.