В столице стартовал осенний велофестиваль

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Осенний велофестиваль стартовал в Москве.

Маршрут велосипедистов пройдет от ВДНХ до улицы Крылатская через 2 крупные автомагистрали – Московский скоростной диаметр и Северо-Западную хорду, включая Алабяно-Балтийский тоннель. Всего длина маршрута составит 26 километров. Выехать на него можно до 16:30.

Для участников были организованы два фестивальных городка, на территории которых запланирована развлекательная программа.

Стартовый городок находится на площади у арки главного входа ВДНХ, он будет открыт с 12:00 до 17:00. Финишный расположится на улице Крылатская у дома 2а и будет работать с 12:00 до 18:00. На обеих площадках всем велосипедистам будут бесплатно раздавать еду и воду.

Вход на площадки свободный. Там запланированы выступления диджеев, а также артистов проекта "Музыка в метро". У всех желающих будет возможность сделать аксессуары для своих велосипедов, выступить в состязании на беговелах, а также в гонке на велосипедах по трассе с препятствиями.

Вместе с тем в городке, который находится на площади перед главным входом ВДНХ, будут работать две фотозоны. Одна воссоздаст интерьер вагона метро, другая же выполнена в виде инсталляции из живых растений.

В фестивальном городке на улице Крылатская проведут мастер-классы по изготовлению уникальных аксессуаров для велосипедов. Также там можно будет поучаствовать в заездах на беговелах.

На площадке также будут подведены итоги конкурса среди участников велофестиваля на лучший костюм и оформление велосипеда. Тема конкурса в 2025 году – "Яркая осень".

Между тем 13 и 14 сентябрязавершится форум "Территория будущего. Москва 2030". В субботу в "Музеоне" в павильоне "Экономика Москвы" с 17:00 до 18:00 пройдет открытый диалог "Москва для семьи. Возможности, о которых вы еще не знаете".

В этот же день с 15:30 до 19:00 в экспозиции "Цифровые технологии Москвы" на площадке интерактивного путешествия "Путь ИТ-героя" состоится соревнование по программированию "Mos.Hub // Парк. Код". В нем могут принять участие разработчики, студенты ИТ-направлений и любители технологий.

