Концерты в честь участников СВО пройдут в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На фестивальных площадках "Московских сезонов" в выходные, 13 и 14 сентября, пройдут концерты в честь участников СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках концертов музыкальные коллективы и артисты из новых регионов исполнят патриотические песни и классические композиции военных лет.

Певица Елизавета Ласавская из хутора на границе Донецкой и Луганской народных республик выступит 13 сентября в 17:00 на Ореховом бульваре, а в 19:15 – на сцене на бульваре Дмитрия Донского. 14 сентября в 17:00 исполнительница выйдет на сцену фестивальной площадки в Некрасовке, а в 19:15 – на улице Краснодарской.

Также 14 сентября в 19:15 на фестивальной площадке на Матвеевской улице споет заслуженный артист ЛНР, участник СВО и член общественного совета президентской программы "Время героев" Сергей Чуйков.

Вместе с тем в этот день в 17:00 на фестивальной площадке, расположенной на улице Теплый Стан, выступит певец из Северодонецка Александр Елкин. В 19:15 он исполнит известные песни на площадке на улице Адмирала Руднева.

Москва отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Например, отметить праздник приглашает кинопарк "Москино". В первый день, 13-го числа, гостям покажут концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве!" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова и солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Во второй день, 14-го числа, горожан ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты.