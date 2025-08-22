Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 23:49

Политика

Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" сотрудников ядерного центра в Сарове

Фото: ТАСС/Евгений Биятов

Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" сотрудников Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" в Сарове, передает ТАСС.

Награждение прошло в торжественной обстановке во время открытия встречи с работниками атомной отрасли. Указ о поощрении был подписан ранее и размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин прибыл в Саров, город с особой значимостью в атомной отрасли страны, в пятницу, 22 августа, для проведения встречи с работниками атомной отрасли. Президент посетит выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, и возложит цветы к памятнику академика, главного конструктора первой советской атомной бомбы Юлия Харитона.

Кроме того, у Путина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

