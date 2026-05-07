Синоптик Макарова усомнилась, что воздух в Москве прогреется до 30 градусов 7 мая

Московский регион в четверг, 7 мая, окажется на пороге почти летнего тепла, но до полноценной жары пока не дойдет. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В четверг в Москве прогнозируется 25–27 градусов, по области – 23–28 градусов. 30 градусов исключать нельзя, небольшая вероятность есть. Дается интервал 23–28, но вот этот средний градус, он считается оправдавшимся, если будут фактические показания от 26 до 30", – пояснила Макарова.

Она добавила, что если бы метеорологи действительно ожидали 30-градусной отметки, то в прогнозе уже звучали бы предупреждения о сильной жаре. Пока таких сигналов нет.

О том, что температура воздуха в столичном регионе 7 мая может подняться до плюс 30 градусов, ранее предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Это выше нормальных значений июля.

По данным синоптика, в этот день ожидается сухая и солнечная погода на юге Московской области. А ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или гроза.

