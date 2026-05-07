Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 08:23

Собянин сообщил о ликвидации уже 13 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин.

Как он уточнил в MAX, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Таким образом, на данный момент отражена атака уже 13 дронов.

Ранее мэр столицы заявил о перехвате и уничтожении пяти украинских БПЛА, летевших на Москву, силами ПВО Минобороны. До этого были сбиты три, а затем еще три беспилотника.

На фоне угрозы аэропорты Домодедово и Внуково работают с ограничениями. Шереметьево на данный момент полностью возобновил работу в штатном режиме.

мэр Москвыпроисшествиягород

