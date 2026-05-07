В Музее Победы собирают истории и реликвии героев прошлого и настоящего

Фото: Музей Победы на Поклонной горе

С 2025 года фонды Музея Победы пополнили около 4,5 тысячи предметов. Накануне Дня Победы там рассказали о ряде ключевых поступлений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общий объем фондов музея на Поклонной горе достиг 834 тысяч единиц хранения. Часть предметов передана родственниками героев и частными коллекционерами. Ознакомиться с ними можно в выставочном проекте "Семейные реликвии".

Среди поступлений – архив маршала авиации Ивана Кожедуба: более 100 личных фотографий, открытки за подписью Леонида Брежнева, карта Генштаба, тетрадь с записями и черновики писем. Документы были выкуплены участниками военно-исторического клуба "191-я стрелковая дивизия" и движения "Долгая дорога домой" на аукционах в Канаде.

Немецкий коллекционер передал фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Внучки маршала Василия Соколовского и дочь Героя Советского Союза Василия Левицкого пожертвовали личные вещи и награды, включая медаль "Золотая Звезда". В музей также поступили автограф Михаила Егорова и служебная книжка Юрия Озерова.

Крымский историк Михаил Кизилов передал предметы быта защитников Севастополя 1941–1942 годов. Вдова художника Виктора Макеева подарила 120 предметов: картины, наброски, форму. Вдова художника Геннадия Доброва передала полотно "Бред преследования".

Фонды пополнились иностранными печатными изданиями, включая выпуски газеты "Британский союзник" за 1943 год и экземпляр Daily News от 1942 года, а также довоенным немецким альбомом капитана Константина Райского. Школьные музеи и завод "Калибр" передали вещи Зои Космодемьянской и материалы о Николае Гастелло.

Родственники передали реликвии Ариадны Рокоссовской, маршала Кирилла Мерецкова, Героя Советского Союза Виктора Медведева. Из США поступили трофеи участника Второй мировой войны Джозефа Момута, включая флаг кригсмарине, снятый с ворот концлагеря под Франкфуртом.

Экспозиция "СВО. Zащитники Отечества" пополнилась более чем 300 предметами. Среди них вещи военного священника отца Виктора и погибшего полковника Виталия Табачникова. Вертолет которого был сбит 25 июля 2023 года при отражении контрнаступления. Офицер уводил машину от жилых домов и был посмертно представлен к званию Героя России.

Кроме того, в музей был передан флаг 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии от офицера с позывным Птаха, организовавшего волонтерскую команду "Фронтовая птичка".

Также Музей героизма в павильоне № 59 на ВДНХ проведет бесплатные тематические экскурсии в честь Дня Победы. Они пройдут с 11:30 до 18:30 9, 10 и 11 мая и будут посвящены победам и достижениям бойцов войск специального назначения. Все желающие смогут увидеть трофеи из зоны СВО и почтить память павших воинов.