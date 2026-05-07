В павильоне "Макет Москвы" подготовили специальную программу ко Дню Победы

С 9 по 11 мая павильон "Макет Москвы" подготовил насыщенную программу для жителей и гостей столицы ко Дню Победы, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что 9 Мая является важным днем для всей страны и в каждой семье он наполнен своими смыслами и воспоминаниями.

"Мы чтим память наших предков и ценим их героический поступок, благодаря которому у нас есть настоящее и будущее. Поэтому постараемся сделать так, чтобы День Победы в павильоне запомнился каждому посетителю и стал личным переживанием, а не просто датой в календаре", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Овчинский добавил, что насыщенная программа позволит по-новому взглянуть на события, а также почувствовать атмосферу тех лет.

Например, 9 мая каждые полчаса с 11:00 до 19:30 будут транслировать светотехническое шоу "День Победы". Это история, рассказанная языком света и звука, а также создающая эффект полного погружения.

В тот же день на фестивале "Москва, расцветай!" пройдут лекции "Природа Победы", в рамках которых расскажут о роли окружающей среды и природных ресурсов в годы войны. Лекции запланированы на 13:10 и 14:10.

Кроме того, в 16:00 на открытой площадке перед павильоном начнется музыкальная часть – духовой оркестр "Модерн" исполнит произведения военных лет.

10 мая шоу будут проходить в начале каждого часа с 11:00 до 19:00, а 11 мая посетителей приглашают на интерактивные экскурсии "Москвичи – защитники города-героя". Они запланированы на 12:10, 15:10 и 18:10.

Также Музей героизма в павильоне № 59 на ВДНХ проведет бесплатные тематические экскурсии в честь Дня Победы. Они пройдут с 11:30 до 18:30 9, 10 и 11 мая и будут посвящены победам и достижениям бойцов войск специального назначения. Все желающие смогут увидеть трофеи из зоны СВО и почтить память павших воинов.

