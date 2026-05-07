Собянин: ПВО Минобороны сбиты еще три БПЛА, летевшие к Москве

Средства ПВО Минобороны России сбили еще 3 беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал мэр.

Очередная атака украинских БПЛА на столицу началась в четверг, 7 мая. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 16 вражеских аппаратов.

В связи с этим аэропорты Домодедово и Внуково не принимают и не выпускают самолеты. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов. При этом Шереметьево работает в штатном режиме.