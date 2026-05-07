07 мая, 10:21

Медведев заявил, что Германия не имеет достаточной правовой основы для существования

Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, так как ФРГ поглотила ГДР в 1990 году без референдума, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT.

"Тогда под вводящий в заблуждение интершум об "объединении немецкого народа" восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском", – сказал зампред Совбеза.

Медведев указал, что тогда никто и не думал соблюдать общепринятые юридические процедуры. Таким образом, основа немецкой государственности очень зыбкая, уверен зампред Совбеза РФ. Кроме того, Берлин крайне несамостоятелен и имеет чудовищную вассальную зависимость от США.

Поэтому при желании все, что произошло после 1990 года в ФРГ, можно расценивать через правило "незаконные действия не создают право", отметил Медведев.

"И нынешние германские ничтожества, стыдливо примеряющие в очередной раз на себя лавры новых "фюреров", должны помнить об этом", – заявил политик.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц указывал, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Иллюзия бесконечного процветания однажды исчезнет, а некоторые вещи в стране уже необходимо менять, добавлял политик. Кроме того, Германия еженедельно сталкивается с новыми вызовами и кризисами, а текущие "взрывные" процессы создают значительное давление и требуют быстрых решений.

