Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожила еще четыре вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия. На данный момент было сбито уже 28 вражеских дронов.

Ранее мэр Москвы сообщал, что системы ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к столице. Затем еще четыре.

В связи с продолжающимися атаками дронов аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали работу. Позднее уточнялось, что в авиагаванях Шереметьево и Домодедово сняты ограничения.