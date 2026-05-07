Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 08:49

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявлен в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра объявлен в столичном регионе на пятницу, 8 мая, предупредила пресс-служба Гидрометцентра России.

Как уточнили синоптики, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим предупреждение будет актуальным с 09:00 до 18:00.

Аналогичное предупреждение действует в Москве и области в четверг, 7-го числа. В этот день температура воздуха в светлое время суток максимально прогреется до 27 градусов. Также прогнозируется переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя и града, а еще гроза в отдельных районах.

В пятницу в мегаполис придут легкие "черемуховые холода" без снега и заморозков. Они продлятся несколько суток. В частности, в субботу, 9 мая, температура не превысит плюс 12 градусов, а в воскресенье, 10-го числа, упадет до плюс 5–8.

Июльская жара ожидается в Москве 7 мая

