Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Наиболее упорные бои в зоне СВО развернулись на красноармейском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, именно на это направление ВСУ перебросили силы в попытке остановить продвижение российских бойцов и перехватить инициативу. Однако таким образом украинская сторона нанесла ущерб самой себе на других направлениях, что поспособствовало продвижению ВС РФ.

Герасимов подчеркнул, что российские войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. В настоящее время в красноармейском районе находятся силы группировки войск "Центр", выполнение боевых задач которых и проверил начальник Генштаба.

"Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", – отметил он, уточнив, что сейчас близится к завершению освобождение Кировска.

В свою очередь, бойцы "Запада" продолжают наступление в Купянске Харьковской области. Тогда как штурмовые отряды "Южной" группировки войск продвигаются в Северске.

Помимо этого, в районе Александро-Калиновки бои идут недалеко от Константиновки, подчеркнул Герасимов, добавив, что российская армия уже вошла в Плещеевку.

Вместе с тем идут полным ходом боевые операции по ликвидации врага, заблокированного ранее на юге Кременско-Быкского водохранилища, заключил глава Генштаба.

Немногим ранее российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Ольговское, который расположен в Запорожской области. Село удалось взять под контроль благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".

До этого в результате наступления эта же группировка войск отбила Новониколаевку в Днепропетровской области. За минувшую неделю в данном регионе было взято под контроль три населенных пункта.