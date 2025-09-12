12 сентября, 12:43Политика
ВС РФ освободили село Новопетровское в Днепропетровской области
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
ВС РФ освободили село Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что всего за неделю в Днепропетровской области было взято под контроль российской армии три населенных пункта.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", – уточнили в МО РФ.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в МО, сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям "Южной" группировки войск.
До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.
