Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ освободили село Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за неделю в Днепропетровской области было взято под контроль российской армии три населенных пункта.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", – уточнили в МО РФ.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в МО, сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям "Южной" группировки войск.

До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.