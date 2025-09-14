ВС РФ поразили артиллерийские открытия ВСУ на константиновском направлении

Фото: ТАСС/ Дмитрий Ягодкин

Расчеты БПЛА Южной группировки войск успешно уничтожили два артиллерийских подразделения ВСУ в направлении Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Операторы дронов обнаружили позицию артиллерийского лазерного излучения днем, что позволило беспилотнику "Молния-2" нанести мощный удар, уточнили в оборонном ведомстве.

Ночью российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили 152-миллиметровую пушку-гаубицу Д-20 ВСУ, которая обстреливала позиции ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотные комплексы переменного типа эффективно выявляют и нейтрализуют артиллерийские позиции как в дневное, так и в ночное время.

Накануне, 13 сентября, Вооруженные силы России атаковали площадку запуска украинских ударных беспилотников-камикадзе, которая расположена в районе населенного пункта Голубовка. Площадку удалось обнаружить оператору разведывательного БПЛА.

Удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате были ликвидированы до 25 беспилотников дальнего действия "Лютый", пункт управления БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 украинских военных.