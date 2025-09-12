ВКС России ликвидировали украинский самолет Су-27

Фото: 123RF/gordzam

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили самолет Су-27, который принадлежит украинским военнослужащим. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ранее ВКС России сбили самолет МиГ-29, принадлежащий украинской армии. Других подробностей оборонное ведомство не привело.

Российская армия также нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По данным Минобороны, атакованы были объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове.

В результате все предприятия были поражены. В министерстве пояснили, что на данных объектах выпускалась и ремонтировалась бронетанковая и авиационная техника Украины, производились двигатели и электронные элементы к ним, а также разрабатывались беспилотники.

