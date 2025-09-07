ВС РФ нанесли массированный удар по предприятию "Киев-67"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, при атаке были применены высокоточное оружие и ударные беспилотники. Им удалось поразить производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

При этом, министерство подчеркнуло, что по другим объектам в границах Киева удары не наносились.

Ранее российские военные нанесли удар по месту подготовки к запуску 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница". Минобороны РФ уточнило, что был уничтожен центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск, 16 единиц транспорта.

