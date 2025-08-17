Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия доказала, что она не "бумажный тигр", заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье The Sunday Telegraph.

"Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее", – отметил экс-полковник.

Говоря об итогах встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, Кемп подчеркнул, что их переговоры прошли на равных, не из-за того, что "Трамп попал под влияние Путина". По его словам, это произошло потому что наступление российских войск на Украине "оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада".

Экс-полковник добавил, что ВС РФ смогли быстро извлечь уроки из современного конфликта. По его словам, российская армия быстро адаптировала свои силы для использования беспилотников и других инноваций на поле боя. При этом западным странам, по мнению эксперта, не удалось этого сделать.

Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. После встречи Трамп отметил, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. СМИ сообщали, что она может состояться в следующую пятницу, 22 августа.

Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на сделку.