Генконсульство РФ: трое пострадавших в ДТП в Аланье россиян остаются в тяжелом состоянии

Фото: 123RF/framarzo

Состояние трех россиян, которые пострадали при ДТП в Аланье, оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве России в Анталье со ссылкой на данные, предоставленные турецкой стороной.

В настоящее время в больницах находятся 13 российских туристов.

Авария произошла на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы утром 23 сентября. Туристический автобус, который принадлежит частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом по дороге из аэропорта.

Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Однако после в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о госпитализации 18 россиян. При этом один их них находился в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое. Те туристы из РФ, которые получили легкие травмы, были доставлены вместе с гидами в отель.

