РСТ: 18 россиян находятся в госпиталях после ДТП в Турции

18 россиян, которые получили травмы при ДТП в турецкой Аланье, доставлены в больницы для оказания необходимой медпомощи. Об этом РИА Новости рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на информацию, полученную от страховой компании.

"Все туристы согласно протоколу отправлены в четыре больницы для осмотра и оказания первой медицинской помощи, кому она необходима", – отметили в РСТ.

При этом 1 россиянин находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Те туристы из РФ, которые получили легкие травмы, были доставлены вместе с гидами в отель.

Авария произошла на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы утром 23 сентября. Туристический автобус, который принадлежит частной компании, по дороге из аэропорта столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Генконсульство заявляло о готовности оказать необходимое содействие россиянам, которые получили травмы.

