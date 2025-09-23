Легковушка протаранила остановку на Матвеевской улице в Москве

На Матвеевской улице в Западном округе Москвы легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Мосгортрансе сообщили, что пешеходы не пострадали. Конструкция остановки получила серьезные повреждения, ее пообещали восстановить в ближайшее время. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.