23 сентября, 17:15

Происшествия

Легковушка протаранила остановку на Матвеевской улице в Москве

Легковушка протаранила остановку на Матвеевской улице в Москве

Новости мира: шторм в Бразилии сорвал крышу завода Toyota и повредил автомобили

В РСТ сообщили, что 17 россиян остаются в больнице после ДТП с автобусами в Турции

Легковушка въехала в остановку общественного транспорта на западе Москвы

После ДТП в Турции 18 россиян направили в госпитали

10 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Аланье

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще двух беспилотников на столицу

В Аланье 15 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом

Новости мира: более 60 полицейских пострадали на митинге в Милане

Подростки на минивэне снесли фонарный столб в Одинцове

На Матвеевской улице в Западном округе Москвы легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Мосгортрансе сообщили, что пешеходы не пострадали. Конструкция остановки получила серьезные повреждения, ее пообещали восстановить в ближайшее время. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

