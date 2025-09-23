Форма поиска по сайту

23 сентября, 10:15

Происшествия

Подростки на минивэне снесли фонарный столб в Одинцове

Подростки на минивэне снесли фонарный столб в Одинцове. Авария произошла на перекрестке с круговым движением возле микрорайона Новая Трехгорка.

По словам свидетелей, машина какое-то время кружила по дороге, но потом потеряла управление. Автомобиль вылетел с трассы, снес опору освещения и замер в центре газона. От удара загорелся двигатель, которые потушили прибывшие сотрудники ГАИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПвидеоЕвгения Мирошкина

