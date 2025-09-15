Форма поиска по сайту

15 сентября, 22:45

Происшествия

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

Футбольное поле на школьном стадионе ушло под землю в Орске

Мотоцикл и две машины столкнулись на юге Москвы

Пожар ликвидирован на складе в ТиНАО

"Московский патруль": суд арестовал троих мужчин, напавших на контролера электрички

"Московский патруль": столичное турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

"Московский патруль": у генерала МВД Панова изъяли многомиллионное имущество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

"Московский патруль": ликвидирована группировка, которая вывела из России 2,5 млрд рублей

В Индии проливные дожди в районе Махараштра вызвали мощные паводки. Потоки воды буквально смывали постройки: разрушенными остались школы и медицинские учреждения. Сильно пострадал урожай и скот. Местные жители спасались от наводнения, забираясь на крыши домов. К месту стихийного бедствия оперативно направлены спасатели.

В Виндзорском замке завершается подготовка к визиту американского лидера Дональда Трампа. Эскадрон королевского полка кавалерии проводит репетиции встречи и сопровождения президента США и его супруги. Трамп прибудет в Великобританию вечером 16 сентября.

Одним из самых популярных направлений у туристов-экстремалов стала подвесная лестница в Колумбии. Сооружение длиной 254 метра насчитывает более 600 ступеней. На некоторых участках она сужается всего до 35 сантиметров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

