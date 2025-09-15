Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

В Индии проливные дожди в районе Махараштра вызвали мощные паводки. Потоки воды буквально смывали постройки: разрушенными остались школы и медицинские учреждения. Сильно пострадал урожай и скот. Местные жители спасались от наводнения, забираясь на крыши домов. К месту стихийного бедствия оперативно направлены спасатели.

В Виндзорском замке завершается подготовка к визиту американского лидера Дональда Трампа. Эскадрон королевского полка кавалерии проводит репетиции встречи и сопровождения президента США и его супруги. Трамп прибудет в Великобританию вечером 16 сентября.

Одним из самых популярных направлений у туристов-экстремалов стала подвесная лестница в Колумбии. Сооружение длиной 254 метра насчитывает более 600 ступеней. На некоторых участках она сужается всего до 35 сантиметров.

