Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержаны мошенники, открывшие call-центр на Пресненской набережной

Столичные полицейские задержали вероятных мошенников, которые открыли call-центр на Пресненской набережной и начали размещать в Интернете объявления о наборе сотрудников с последующим трудоустройством в крупнейшие компании.

Вместо реальной работы гражданам предлагали открыть крипто-кошельки и вложить собственные деньги. Сообщники успели похитить не меньше 20 миллионов рублей. По решению суда злоумышленники будут находиться под домашним арестом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

