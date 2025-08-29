29 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": задержаны мошенники, открывшие call-центр на Пресненской набережной
Столичные полицейские задержали вероятных мошенников, которые открыли call-центр на Пресненской набережной и начали размещать в Интернете объявления о наборе сотрудников с последующим трудоустройством в крупнейшие компании.
Вместо реальной работы гражданам предлагали открыть крипто-кошельки и вложить собственные деньги. Сообщники успели похитить не меньше 20 миллионов рублей. По решению суда злоумышленники будут находиться под домашним арестом.
