Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Шторм с градом обрушился на Словению. Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения на юго-востоке и на западе страны. Из-за этого многие дороги оказались перекрыты и это привело к затруднению движения транспорта. Видео с последствиями стихии появились в соцсетях. Под воду ушли автомобили, затоплены первые этажи зданий, сорваны крыши. О пострадавших не сообщается.

В Алмате после ночного дождя более десятка автомобилей получили повреждения – 13 машин провалились в глубокие ямы из-за того, что засыпанные на дороге траншеи размыло водой. Как сообщили в администрации города, там укладывали трубы водоснабжения и канализации. Работы завершили в полном объеме, однако асфальтировать участок не стали, так как собирались строить газопровод. Восстановить автомобили обязалась подрядная организация, которая выполняла работы.

