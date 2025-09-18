Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Шторм с градом обрушился на Словению. Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения на юго-востоке и на западе страны. Из-за этого многие дороги оказались перекрыты и это привело к затруднению движения транспорта. Видео с последствиями стихии появились в соцсетях. Под воду ушли автомобили, затоплены первые этажи зданий, сорваны крыши. О пострадавших не сообщается.

В Алмате после ночного дождя более десятка автомобилей получили повреждения – 13 машин провалились в глубокие ямы из-за того, что засыпанные на дороге траншеи размыло водой. Как сообщили в администрации города, там укладывали трубы водоснабжения и канализации. Работы завершили в полном объеме, однако асфальтировать участок не стали, так как собирались строить газопровод. Восстановить автомобили обязалась подрядная организация, которая выполняла работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова