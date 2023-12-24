Задержан второй подозреваемый в краже дорожного знака с граффити Бэнкси

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Лондонская полиция задержала второго подозреваемого в краже дорожного знака STOP с новым граффити художника Бэнкси. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По информации издания, мужчина в возрасте около 40 лет был задержан в воскресенье. Днем ранее полиция задержала еще одного человека, который, как предполагается, принимал участие в краже.

В пятницу, 23 декабря, спустя менее получаса после того, как уличный художник Бэнкси подтвердил авторство свое новой работы в районе Пекхэм на юго-востоке столицы, двое мужчин украли инсталляцию.

На красном восьмиугольнике знака STOP уличный художник добавил изображения трех летящих боевых дронов. Несмотря на то, что он не пояснил суть своей работы, СМИ королевства уверенно интерпретируют ее как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.

Бесплатно посмотреть на работы Бэнкси можно в Москве. Накануне на ВДНХ вновь открылась выставка, посвященная творчеству художника. На экспозиции представлено более 150 реалистичных копий стрит-арт работ британского художника. В том числе гости выставки увидят граффити и скульптуры мастера.

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