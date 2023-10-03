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03 октября, 14:48

Культура

Анонимность Бэнкси может оказаться под угрозой из-за судебного процесса – СМИ

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси оказался втянут в судебное разбирательство, из-за чего его анонимность может оказаться под угрозой. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Иск подал некий Эндрю Галлагер, который обвиняет художника в клевете. Ответчиком в деле также значится основанная Бэнкси компания Pest Control. При этом отмечается, что детали дела останутся конфиденциальными до тех пор, пока ответчик не подтвердит факт своего привлечения к судебному разбирательству.

Известно, что Галлагер ранее уже судился с Бэнкси. Поводом для спора стало авторское право на товарный знак. Тем не менее художнику тогда удалось сохранить свою анонимность.

Ранее в Европе одного из кураторов Британского музея заподозрили в краже экспонатов. Отмечается, что незадолго до инцидента мужчина был уволен. Позже сотрудники обнаружили пропажу и порчу некоторых экспонатов. В рамках независимого расследования был установлен предполагаемый виновник случившегося.

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