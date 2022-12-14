Мосгордума приняла закон о новых штрафах за граффити запрещенных надписей и изображений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгордума приняла закон о повышенных штрафах до 300 тысяч рублей за нанесение на фасады домов и зданий граффити надписей и изображений, запрещенных установленными в столице правилами. Решение было принято на заседании столичного парламента, сообщил председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"В правилах, утвержденных постановлением правительства Москвы, есть не только различные требования к изображению, но есть и прямые запреты. В частности, на внешней поверхности зданий и сооружений запрещается нанесение и размещение изображений, содержащих призывы к совершению противоправных действий, призывающих к насилию и жестокости, содержащих информацию порнографического характера, содержащих любые виды рекламы, обсценную лексику и так далее", – сказал Орлова.

По словам председателя комиссии, если запрещенные надписи или изображения появляются, то наступает повышенная административная ответственность. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей. Согласно закону, за отказ удаления запрещенных надписей или изображений, а также восстановления фасада до первоначального вида предусматривается административная ответственность. На граждан будет наложен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект о введении штрафов за утечку персональных данных пользователей. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, штрафы могут составить до 3% от оборота компании.

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