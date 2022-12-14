ГД приняла во II чтении проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о штрафе до 5 миллионов рублей или лишении свободы на срок до пяти лет за осквернение георгиевских лент.

Инициаторами законопроекта выступили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее авторы пояснили, что в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ.

Согласно действующему закону, за публичное осквернение символа воинской славы предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей для юридических лиц, до 3 миллионов – для физлиц или лишение свободы на срок до 5 лет.

В случае принятия закона ленту станет возможно использовать исключительно в целях, связанных с исторической памятью. За ее использование в любых других целях будет также предусмотрено наказание.

Ранее стало известно, что георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы. Депутаты считают, что это поможет в борьбе с фальсификацией истории. В данный момент георгиевская лента запрещена в Грузии, Латвии, Украине. Похожие законы собираются принять в Литве и Молдове.

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