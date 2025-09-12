Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 07:00

Регионы

Новости регионов: в Махачкале улицы оказались затоплены после сильных дождей

Новости регионов: в Махачкале улицы оказались затоплены после сильных дождей

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

"Аэрофлот" может возобновить полеты из Краснодара за границу

Открылась продажа билетов на первый рейс из Москвы в Краснодар

Три села оказались в изоляции из-за селевого потока в Дагестане

Первый рейс из Москвы в Краснодар выполнит "Аэрофлот" 17 сентября

Аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва

В Якутии выпал первый снег

В Махачкале после сильных дождей улицы оказались затоплены. Ливневая канализация не выдержала нагрузки, дороги и тротуары ушли под воду. В городе работает коммунальная техника, которая откачивает воду.

В Волгограде спор вызвало видео с рыбаком, ставящим сети на Дону. В комментариях одни пользователи назвали пенсионера браконьером, другие встали на его защиту, заявив, что он ловит рыбу ради пропитания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика