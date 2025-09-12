Новости регионов: в Махачкале улицы оказались затоплены после сильных дождей

В Махачкале после сильных дождей улицы оказались затоплены. Ливневая канализация не выдержала нагрузки, дороги и тротуары ушли под воду. В городе работает коммунальная техника, которая откачивает воду.

В Волгограде спор вызвало видео с рыбаком, ставящим сети на Дону. В комментариях одни пользователи назвали пенсионера браконьером, другие встали на его защиту, заявив, что он ловит рыбу ради пропитания.

