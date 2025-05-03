Обвал грунта произошел в Геленджике при проведении строительных работ. Пострадали четыре человека – трое пока остаются под под завалами, сообщила администрация города.

Один потерпевший доставлен в больницу с переломами и ушибами – угрозы для его жизни нет.

На месте работают спасатели, полиция и медики. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура Краснодарского края. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

