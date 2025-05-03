Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 21:30

Происшествия

Обвал грунта произошел в Геленджике при проведении строительных работ

Обвал грунта произошел в Геленджике при проведении строительных работ

В Дагестане в Гимринском тоннеле загорелся УАЗ

Новости мира: пригороды Дамаска и три провинции Сирии подверглись обстрелу

В Калининграде произошел масштабный сбой электроснабжения

Жители Южного Бутова защитили козлят от похитительницы

Майский снегопад в Подмосковье повредил почти 200 автомобилей

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

На 37-м километре МКАД образовался затор после ДТП

В США при столкновении автомобилей погибли семь человек

Один человек погиб в аварии на 67-м километре МКАД

Обвал грунта произошел в Геленджике при проведении строительных работ. Пострадали четыре человека – трое пока остаются под под завалами, сообщила администрация города.

Один потерпевший доставлен в больницу с переломами и ушибами – угрозы для его жизни нет.

На месте работают спасатели, полиция и медики. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура Краснодарского края. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика