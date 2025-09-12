Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра на Камчатке

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту 4,5 километра, шлейф направился в сторону Тихого океана. При смене ветра возможны осадки пепла в Усть-Камчатске и Крутоберегово.

В Сочи на трассе перед съездом в Кудепсту утром столкнулись три автомобиля. Белая легковая машина врезалась в два других, двигавшихся в попутном направлении. На месте образовался серьезный затор.

