12 сентября, 11:30

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра на Камчатке

Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Три села оказались в изоляции из-за селевого потока в Дагестане

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту 4,5 километра, шлейф направился в сторону Тихого океана. При смене ветра возможны осадки пепла в Усть-Камчатске и Крутоберегово.

В Сочи на трассе перед съездом в Кудепсту утром столкнулись три автомобиля. Белая легковая машина врезалась в два других, двигавшихся в попутном направлении. На месте образовался серьезный затор.

