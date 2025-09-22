Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

Сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона и в поддержку Газы в Париже. Протестующие прошли по улицам с палестинскими флагами и плакатами с надписями: "Либеральный безумец", "Соучастник геноцида", "Президент несправедливости". Ранее Макрон заявил, что Франция признает палестинское государство на предстоящей Генеральной ассамблее ООН. Однако он подчеркнул, что это признание не будет включать открытие посольства до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

В Нью-Йорке усилили меры безопасности у штаб-квартиры ООН в связи с неделей высокого уровня Генассамблеи. Полиция задействовала все силы, включая саперов, авиацию и спецподразделения.

КНДР не откажется от ядерного оружия, заявил Ким Чен Ын. По его словам, переговоры Пхеньяна и Вашингтона могут состояться только в том случае, если США откажутся от требований денуклеаризации. При этом лидер КНДР отметил, что у него остались хорошие воспоминания о Трампе после встречи в 2019 году.

