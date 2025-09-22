Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 08:00

Политика

Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В Госдуме предложили изменить условия семейной ипотеки

Российские войска уничтожили укрепления ВСУ в Днепропетровской области

Новости мира: Саудовская Аравия заключила пакт о взаимной обороне с Пакистаном

Российские войска освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке"

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Муравка и Новоивановка

Сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона и в поддержку Газы в Париже. Протестующие прошли по улицам с палестинскими флагами и плакатами с надписями: "Либеральный безумец", "Соучастник геноцида", "Президент несправедливости". Ранее Макрон заявил, что Франция признает палестинское государство на предстоящей Генеральной ассамблее ООН. Однако он подчеркнул, что это признание не будет включать открытие посольства до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

В Нью-Йорке усилили меры безопасности у штаб-квартиры ООН в связи с неделей высокого уровня Генассамблеи. Полиция задействовала все силы, включая саперов, авиацию и спецподразделения.

КНДР не откажется от ядерного оружия, заявил Ким Чен Ын. По его словам, переговоры Пхеньяна и Вашингтона могут состояться только в том случае, если США откажутся от требований денуклеаризации. При этом лидер КНДР отметил, что у него остались хорошие воспоминания о Трампе после встречи в 2019 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика