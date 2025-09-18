18 сентября, 14:07Политика
Российские военные ударили по объектам энергетики ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия поразила объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.
В ходе атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
При этом наиболее упорные бои в зоне спецоперации развернулись на красноармейском направлении. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, именно туда украинские военные перебросили силы в попытке остановить российских бойцов и перехватить инициативу, однако на других направлениях ВСУ понесли ущерб.
В свою очередь, расчеты БПЛА "Южной" группировки войск успешно ликвидировали два артиллерийских подразделения украинской армии в направлении Константиновки.
Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области