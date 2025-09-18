Российские военные ударили по объектам энергетики ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

В ходе атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

При этом наиболее упорные бои в зоне спецоперации развернулись на красноармейском направлении. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, именно туда украинские военные перебросили силы в попытке остановить российских бойцов и перехватить инициативу, однако на других направлениях ВСУ понесли ущерб.

В свою очередь, расчеты БПЛА "Южной" группировки войск успешно ликвидировали два артиллерийских подразделения украинской армии в направлении Константиновки.